Мы предоставляем виртуальные номера для приема смс со всего мира и являемся лидерами уже более 6 лет.
С помощью нашего сервиса Вы сможете создать аккаунт для любого сервиса и приложения. Если Вы не получили смс - мы вернем Вам деньги автоматически.
Получайте скидки от сервисов или используйте тысячи аккаунтов для заработка.
Для этого Вам достаточно сделать три действия:
Выбрать желаемую страну и сервис.
Скопировать виртуальный номер и использовать для регистрации аккаунта.
Дождаться смс с кодом.
Если у Вас не получилось с первого раза, можете попробовать снова или изучить наш FAQ.
Выберите для себя удобный вариант использования виртуального номера для приема смс:
Активации - время использования одноразового номера ограничивается 20 минутами.
Аренда - Вы можете принять неограниченное количество сообщений на срок от 4 часов до 8 недель.
Разработчики могут использовать наше удобное API, чтобы они могли интегрировать наш сервис в свой софт и получать смс полностью автоматически и без ограничений.
У нас самое большое количество платежных систем: Visa, Maestro, Master Card, UnionPay, PayPal, Google Pay, Apple Pay, AliPay, Kakao Pay, AirTM, Fawry и многие другие, работающие в автоматическом режиме.